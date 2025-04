Roma sgomberata area a ridosso del cimitero Verano

Roma – È stato sgomberato questa mattina il parcheggio lungo la circonvallazione Tiburtina, nei pressi delle mura del cimitero monumentale del Verano, divenuto nel tempo un insediamento informale. Venti tra camper e roulotte, spesso in condizioni precarie, erano utilizzati come rifugi di fortuna da 29 persone, tutte di origine est-europea, tra cui anche una famiglia con un minore.L'operazione, condotta dalla polizia di Stato del commissariato San Lorenzo insieme alla polizia ferroviaria, ai carabinieri, alla polizia locale di Roma Capitale e al personale specializzato nel supporto agli emarginati (Nae), ha permesso di restituire alla cittadinanza l'area trasformata in una sorta di accampamento.

