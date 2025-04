Vittorio Sgarbi come sta davvero le lacrime della sorella…

della nuova edizione de La Milanesiana, uno dei festival culturali più longevi e trasversali del panorama italiano, Elisabetta Sgarbi, fondatrice e direttrice artistica della rassegna, ha condiviso con voce rotta dall’emozione un momento molto personale.Nel cuore della conferenza, tenutasi al Piccolo Teatro Grassi, l’editrice ha raccontato: “Questa mattina Vittorio Sgarbi mi ha chiamato per augurarmi buona conferenza stampa”. Una frase semplice ma carica di significato, considerando il difficile periodo che sta attraversando il fratello, Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte e figura di spicco del panorama culturale e politico italiano.Il riferimento è al recente ricovero dell’intellettuale presso il Policlinico Gemelli, dove si trova in cura per una forte depressione, problema di cui lo stesso Sgarbi ha parlato pubblicamente negli ultimi tempi. Thesocialpost.it - Vittorio Sgarbi, come sta davvero: le lacrime della sorella… Leggi su Thesocialpost.it Durante la conferenza stampa di presentazionenuova edizione de La Milanesiana, uno dei festival culturali più longevi e trasversali del panorama italiano, Elisabetta, fondatrice e direttrice artisticarassegna, ha condiviso con voce rotta dall’emozione un momento molto personale.Nel cuoreconferenza, tenutasi al Piccolo Teatro Grassi, l’editrice ha raccontato: “Questa mattinami ha chiamato per augurarmi buona conferenza stampa”. Una frase semplice ma carica di significato, considerando il difficile periodo che sta attraversando il fratello,, noto critico d’arte e figura di spicco del panorama culturale e politico italiano.Il riferimento è al recente ricovero dell’intellettuale presso il Policlinico Gemelli, dove si trova in cura per una forte depressione, problema di cui lo stessoha parlato pubblicamente negli ultimi tempi.

Potrebbe interessarti anche:

Mister Movie | Come sta Vittorio Sgarbi, il racconto della Malattia

Vittorio Sgarbi, noto critico d'arte e intellettuale italiano, ha scelto di aprirsi senza filtri sulle difficoltà che sta affrontando a causa della depressione. In una lunga intervista concessa a ...

Vittorio Sgarbi, come sta? "Non è isolato, le notizie che circolano sono inaffidabili"

Vittorio Sgarbi, sindaco di Arpino, è ricoverato da diverse settimane al Gemelli di Roma per depressione. Il suo ufficio stampa ha voluto smentire alcune notizie circolate tramite un comunicato, ...

Come sta Vittorio Sgarbi? Staff smentisce parole della figlia Evelina a La Volta Buona

Sgarbi isolato in ospedale? Lo staff rompe il silenzio dopo le parole della figlia Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per depressione e rifiuto di alimentarsi. La figlia ...

Vittorio Sgarbi, come sta davvero: le parole dell’amico. Vittorio Sgarbi, come sta davvero: la depressione, il ricovero al Gemelli, l'ischemia cardiaca. «Situazione fi. Come sta Vittorio Sgarbi? Dopo il Papa anche lui ricoverato al Policlinico Gemelli: ma cos’ha? Dall’intervista in cui confessa la depressione ai dettagli sulla malattia e il peggioramento di questi giorni. Vittorio Sgarbi ricoverato per atteggiamenti distruttivi, ecco cosa sta succedendo davvero e come sta il critico. Vittorio Sgarbi dopo la malattia si pente di tutto e chiede scusa? Camillo Langone: “Non deve! Anche se rubasse la Gioconda rimarrebbe il più grande…” Ma davvero è depresso? “No, melanconico, alla maniera di Dürer”. E sul caso del quadro di Manetti.... Evelina Sgarbi dopo l’incontro con il padre: “Bisogna spostarlo in psichiatria”. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta msn.com: Come sta davvero Vittorio Sgarbi: il ricovero e la “frecciatina” alla figlia - Vittorio Sgarbi ricoverato per depressione: lo staff smentisce le parole della figlia Evelina. Come sta davvero il critico d'arte. È trascorso un mese dalla notizia del ricovero di Vittorio Sgarbi pre ...

Riporta msn.com: Vittorio Sgarbi, la sorella Elisabetta si commuove: come sta il critico d’arte - Elisabetta Sgarbi si commuove, durante una conferenza stampa, parlando del fratello Vittorio Sgarbi: come sta il critico d'arte.

Scrive dilei.it: Vittorio Sgarbi, come sta davvero: le parole dell’amico - Non è un periodo facile per Vittorio Sgarbi, che sta combattendo contro una forte depressione che l’ha portato al ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Era stato lo stesso critico d’arte ...