Borsa di Milano Ftse Mib in rialzo del 239 con Stellantis e Leonardo in evidenza

Borsa di Milano metta a segno il miglior rialzo in Europa con il Ftse Mib che sale del 2,39% a 35.843 punti. Lo spread tra Btp e Bund si è allargato a 118,3 punti e anche il rendimento del decennale italiano è salito e si portato al 3,71%. In spolvero Stellantis (+4,3%) con la potenziale tregua sui dazi per le auto annunciata dal presidente Usa, Donald Trump. Sale tra i titoli della difesa Leonardo (+5,16%). Tra i bancari in prima fila Banco Bpm (+3,6%). A listini chiusi è emerso che Piazza Meda, all'assemblea di giovedì di Mps (+3,14%) di cui è azionista con il 5%, voterà a favore dell'aumento a servizio dell'offerta pubblica volontaria su Mediobanca (+3,5%). Sempre tra i bancari ben comprata Unicredit all'indomani del via libera dell'Antitrust tedesco ad acquisire fino al 29,9% di Commerzbank. Quotidiano.net - Borsa di Milano: Ftse Mib in rialzo del 2,39% con Stellantis e Leonardo in evidenza Leggi su Quotidiano.net Ladimetta a segno il migliorin Europa con ilMib che sale del 2,39% a 35.843 punti. Lo spread tra Btp e Bund si è allargato a 118,3 punti e anche il rendimento del decennale italiano è salito e si portato al 3,71%. In spolvero(+4,3%) con la potenziale tregua sui dazi per le auto annunciata dal presidente Usa, Donald Trump. Sale tra i titoli della difesa(+5,16%). Tra i bancari in prima fila Banco Bpm (+3,6%). A listini chiusi è emerso che Piazza Meda, all'assemblea di giovedì di Mps (+3,14%) di cui è azionista con il 5%, voterà a favore dell'aumento a servizio dell'offerta pubblica volontaria su Mediobanca (+3,5%). Sempre tra i bancari ben comprata Unicredit all'indomani del via libera dell'Antitrust tedesco ad acquisire fino al 29,9% di Commerzbank.

Borsa, Milano apre in forte calo: Ftse Mib -2,68%

Apertura in forte calo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib in ribasso del 2,68% in scia ai listini asiatici, dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi Usa alla Cina. L'indice Ftse Mib si ...

Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,36%

La seduta a Piazza Affari si apre in rialzo. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,36% a quota 38.466 punti. Sugli scudi Tim che rimbalza (+3,1% a 0,28 euro). Bene anche i titoli del risiko ...

