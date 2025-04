Abusato nella doccia della palestra la denuncia di un adolescente Medico a processo

Medico specialista che lavora in Valdarno e a Roma. L'uomo è accusato di aver Abusato di un ragazzino nel bagno di una palestra. Oggi il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Arezzo. Arezzonotizie.it - "Abusato nella doccia della palestra", la denuncia di un adolescente. Medico a processo Leggi su Arezzonotizie.it L'accusa è pesantissima: violenza sessuale su un minore. A finire sul banco degli imputati è unspecialista che lavora in Valdarno e a Roma. L'uomo è accusato di averdi un ragazzino nel bagno di una. Oggi il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Arezzo.

