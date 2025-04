Lettera43.it - Hamas ha respinto la nuova proposta israeliana di cessate il fuoco

haladi Israele di unildi sei settimane, durante le quali dovrebbero essere rilasciati 10 ostaggi vivi e 16 morti. Lo riferisce la Bbc, citando una «importante fonte palestinese». La, fatta pervenire tramite l’Egitto, includeva un esplicito invito al disarmo del gruppo, senza alcun impegno israeliano a porre fine alla guerra o a ritirare le forze dell’Idf dalla Striscia di Gaza. Da qui la decisione di rispedire al mittente la, che non ha confermato per ora l’indiscrezione della Bbc, ha reso noto che presto pubblicherà sul suo canale Telegram un «annuncio importante» del portavoce militare delle Brigate Izz ad-Din al-Qassam, Abu Obeida. Il gruppo islamista ha inoltre dichiarato di aver perso, dopo un attacco dell’Idf, i contatti con la cellula che tiene in ostaggio l’ostaggio israelo-americano Idan Alexander.