Bologna esplosione in stabilimento Toyota 12 gli indagati

indagati da parte della procura di Repubblica di Bologna per l’esplosione del 23 ottobre 2024 nell’impianto di produzione di Toyota a Borgo Panigale, nella quale persero la vita due lavoratori e altri 11 rimasero feriti. Si tratta di un atto dovuto in vista della superperizia disposta dal Gip del Tribunale felsineo come accertamento irripetibile.esplosione Bologna, tra gli indagati l’ad di Toyota Material HandlingTra i 12 indagati per l’esplosione c’è Michele Candiani, l’amministratore delegato di Toyota Material Handling. A causa dello scoppio della centrale termica dello stabilimento persero la vita Fabio Tosi di 34 anni e Lorenzo Cubello di 37. Lapresse.it - Bologna, esplosione in stabilimento Toyota: 12 gli indagati Leggi su Lapresse.it Dodici persone sono state iscritte nel registro deglida parte della procura di Repubblica diper l’del 23 ottobre 2024 nell’impianto di produzione dia Borgo Panigale, nella quale persero la vita due lavoratori e altri 11 rimasero feriti. Si tratta di un atto dovuto in vista della superperizia disposta dal Gip del Tribunale felsineo come accertamento irripetibile., tra glil’ad diMaterial HandlingTra i 12per l’c’è Michele Candiani, l’amministratore delegato diMaterial Handling. A causa dello scoppio della centrale termica dellopersero la vita Fabio Tosi di 34 anni e Lorenzo Cubello di 37.

