Il tifoso credulone annaspa in mezzo all’acqua sporca del calcio italiano

tifoso credulone al pari di un sempliciotto Giufà calviniano si immerge impavido nella poco credibile narrazione del campionato più corrotto dell’universo.Ha voglia di avventura e di paradisi.Ha voglia di eroi da sognare.Nella settimana degli arresti per i delitti fra capi ultrà interisti, guarda caso, viene di nuovo a galla lo scandalo scommesse dei calciatori, con qualche dettaglio in più ma che, insomma, pare una roba vecchia di due anni, una minestra riscaldata ad hoc.Meglio parlare di scommesse che di ‘ndrangheta interista.Il calcio è tutto dentro a un fosso.annaspa il tifoso in mezzo all’acqua sporca, alza gli occhi e in cielo vuol vedere ancora stelle.Non è una catastrofe, slinguetta una certa signoraSeria A. Che meraviglia! Un campionato ancora in bilico. Ilnapolista.it - Il tifoso credulone annaspa in mezzo all’acqua sporca del calcio italiano Leggi su Ilnapolista.it COMMENTO ALLA 32° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25Ilal pari di un sempliciotto Giufà calviniano si immerge impavido nella poco credibile narrazione del campionato più corrotto dell’universo.Ha voglia di avventura e di paradisi.Ha voglia di eroi da sognare.Nella settimana degli arresti per i delitti fra capi ultrà interisti, guarda caso, viene di nuovo a galla lo scandalo scommesse dei calciatori, con qualche dettaglio in più ma che, insomma, pare una roba vecchia di due anni, una minestra riscaldata ad hoc.Meglio parlare di scommesse che di ‘ndrangheta interista.Ilè tutto dentro a un fosso.ilin, alza gli occhi e in cielo vuol vedere ancora stelle.Non è una catastrofe, slinguetta una certa signoraSeria A. Che meraviglia! Un campionato ancora in bilico.

Il tifoso credulone annaspa in mezzo all’acqua sporca del calcio italiano. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: "Annaspa, inutile girotondo in mezzo al campo". Lobotka ingrigito, voti e pagelle - Repubblica 5 Annaspa contro la freschezza degli avversari ... volte perde la bussola Corriere della Sera 5 Il girotondo in mezzo al campo è inutile. La palla poi sfila.