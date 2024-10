Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Ci tengo a chiudere al meglio questo campionato”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sarà l’ultimo week end diMondiale 2024 diperDi. Il pilota italiano del Team VR46, infatti, dopo il fine-settimana di Buriram (Thailandia), non affronterà gli ultimi due appuntamenti dell’annata a Sepang (Malesia) e a Valencia (Spagna) per sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla sinistra. Un problema con cui il centauro nostrano deve fare i conti dal round in Austria, dove si era procurato una lussazione in una brutta caduta nelle pre-qualifiche di Spielberg. In accordo con la squadra e lo staff medico del professor Alessandro Castagna, Diha deciso di non gareggiare negli ultimi due fine-settimana del, privilegiando il pieno recupero fisico. Per questa ragione,“Diggia” ci tiene anel migliore dei modi questi quest’avventura, anche se le condizioni non sono delle migliori.