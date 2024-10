Milano, la cura è in Italia. Armani incerottata e delusa. Si riapre la pista Mannion (Di sabato 26 ottobre 2024) di Sandro Pugliese Trovare in Italia quelle certezze che in Europa non ci sono. Si appresta così a scendere di nuovo subito in campo l’Olimpia oggi impegnata alle 20.30 al Forum nel derby delle metropoli con Napoli. Quella che solo 8 mesi fa era stata la finale di Coppa Italia, ora è una sfida molto diversa che mette di fronte un’Armani incerottata, delusa per l’andamento europeo, ma con 3 vittorie filate in Italia, contro i partenopei che dopo 4 giornate di partite non ne hanno vinta ancora una. Sport.quotidiano.net - Milano, la cura è in Italia. Armani incerottata e delusa. Si riapre la pista Mannion Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) di Sandro Pugliese Trovare inquelle certezze che in Europa non ci sono. Si appresta così a scendere di nuovo subito in campo l’Olimpia oggi impegnata alle 20.30 al Forum nel derby delle metropoli con Napoli. Quella che solo 8 mesi fa era stata la finale di Coppa, ora è una sfida molto diversa che mette di fronte un’per l’andamento europeo, ma con 3 vittorie filate in, contro i partenopei che dopo 4 giornate di partite non ne hanno vinta ancora una.

