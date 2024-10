Maltempo in Toscana: persone sui tetti delle auto, strade come fiumi, torrenti esondati nella notte. Colpite le province di Pisa e Livorno (foto) (Di sabato 26 ottobre 2024) notte di paura in Toscana tra il 25 ed il 26 ottobre 2024 per l'intensa ondata di Maltempo che ha colpito in particolare le province di Pisa e Livorno L'articolo Maltempo in Toscana: persone sui tetti delle auto, strade come fiumi, torrenti esondati nella notte. Colpite le province di Pisa e Livorno (foto) proviene da Firenze Post. .com - Maltempo in Toscana: persone sui tetti delle auto, strade come fiumi, torrenti esondati nella notte. Colpite le province di Pisa e Livorno (foto) Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024)di paura intra il 25 ed il 26 ottobre 2024 per l'intensa ondata diche ha colpito in particolare lediL'articoloinsuiledi) proviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allagamenti a Cecina e nel Pisano per il maltempo in Toscana - torrenti tracimati : 15 persone tratte in salvo - Strade e case allagate nel Pisano e a Cecina, dove fiumi e torrenti sono esondati in seguito a un violento nubifragio che ha colpito la zona (Notizie.virgilio.it)

Maltempo - allerta arancione in Emilia Romagna - Piemonte e Liguria. Allagamenti in Toscana : 15 persone salvate dai Vigili del Fuoco - Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte sulla Toscana, trasformando le strade del Pisano in fiumi di acqua e fango. Torrenti e canali sono esondati, allagando case e trascinando via auto. I Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per ... (Ilfattoquotidiano.it)

Maltempo - la furia dei torrenti trascina le auto : 15 persone salvate dai pompieri in Toscana - Una violenta precipitazione ha interessato nella notte ampi territori dei comuni di Riparbella, Castellini Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola, nel Pisano: torrenti e canali sono tracimati interessando strade e abitazioni. Alcune ... (Gazzettadelsud.it)

Diluvio nella notte - emergenza maltempo in Toscana : strade come fiumi - acqua nelle case - Firenze, 26 ottobre 2024 – È emergenza maltempo in Toscana. Nel corso della notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre un violento temporale e precipitazioni abbondanti hanno di nuovo messo in ginocchio le province di Pisa e Livorno. Molte vie e zone ... (Lanazione.it)