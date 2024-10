Maltempo in Brianza, ancora pioggia: scatta l'allerta per rischio idrogeologico (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico (in copertina una foto di repertorio dei vigili del fuoco) a partire dalle ore 12 di sabato 26 ottobre. Il Centro operativo comunale (Coc) della Monzatoday.it - Maltempo in Brianza, ancora pioggia: scatta l'allerta per rischio idrogeologico Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanatometeo gialla (ordinaria) per(in copertina una foto di repertorio dei vigili del fuoco) a partire dalle ore 12 di sabato 26 ottobre. Il Centro operativo comunale (Coc) della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo a Milano : scatta l'allerta meteo per rischio idrogeologico - Pioggia e nuvole. Non sarà un fine settimana da ricordare per il bel tempo a Milano, anzi. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a partire ... (Milanotoday.it)

Maltempo a Milano - previste pioggia e temporali : scatta l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico - Da domani, sabato 26 ottobre, scatterà l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico a Milano. La misura è stata diramata dalla protezione civile.Continua a leggere (Fanpage.it)

Rischio idrogeologico e temporali - allerta arancione per l'alta collina e la montagna - Dopo i rovesci sparsi del 14 ottobre, dalle prime ore di venerdì 25 ottobre, sono attese nuove precipitazioni, più intense e persistenti sul crinale appenninico centro-occidentale. L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione ... (Ilpiacenza.it)

Allerta arancione in Toscana : rischio idrogeologico e idraulico - Allerta arancione in Toscana: rischio idrogeologico e idraulico del reticolo principale. Torna allerta arancione in Toscana. I Comuni chiudono le scuole giovedì 24 ottobre. Peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge anche a carattere ... (Corrieretoscano.it)