Il presidente Carlo Battistini | Pronti ad affrontare le turbolenze

Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna, in quale contesto è inserito il settore dell'edilizia nel nostro territorio? "Gli scenari previsionali Prometeia per l'anno 2024, aggiornati a ottobre, mostrano per le nostre province una frenata nella crescita, determinata da un valore aggiunto in ridimensionamento e da un export stabile. La crescita, comunque, dovrebbe proseguire anche nel 2025, anche se a un ritmo inferiore. In questo quadro il reparto delle costruzioni ha fatto registrare un valore aggiunto del 7,9% evidentemente legato anche agli investimenti messi in campo dal settore pubblico nell'ottica del Pnrr e che ruotano intorno all'apertura di tanti cantieri volti a ripristinare strade frane, piuttosto che a riqualificare immobili".

