Il 95% degli italiani ritiene importante l’apparenza fisica

MILANO – Come vivono gli italiani il rapporto con il loro corpo? Lo rivela un sondaggio promosso da Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, che ha indagato quanto l'aspetto fisico influisca sulla percezione di sé stessi. Lo studio, commissionato all'Istituto di Ricerca IRCM, ha messo in evidenza un elevato grado di soddisfazione degli italiani per il loro aspetto fisico. «Il 95% degli italiani ritiene l'apparenza estetica un elemento importante nella propria vita, il 64% dichiara di piacersi guardandosi allo specchio ed il 49% di trovarsi in ordine per tutte le circostanze. Ma il 12% dichiara di non essere affatto a suo agio nel suo corpo (+5% rispetto al 2023)», sintetizzano i responsabili di Vamonos-Vacanze.it.

