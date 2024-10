FI, Tajani “Risultati in Sicilia si ripeteranno in tutta Italia” (Di sabato 26 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Sono convinto che alle prossime elezioni politiche quello che è successo in Sicilia succederà in tutta Italia: dobbiamo portare il nostro messaggio politico Comune per Comune. Il vero cambiamento che stiamo imprimendo è che, non avendo più un leader che risolve tutti i problemi, stiamo imparando a risolverceli da soli”. Così il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla kermesse di Forza Italia che si tiene a Palermo. xd6/col3/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - FI, Tajani “Risultati in Sicilia si ripeteranno in tutta Italia” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Sono convinto che alle prossime elezioni politiche quello che è successo insuccederà in: dobbiamo portare il nostro messaggio politico Comune per Comune. Il vero cambiamento che stiamo imprimendo è che, non avendo più un leader che risolve tutti i problemi, stiamo imparando a risolverceli da soli”. Così il segretario nazionale di Forzae ministro degli Esteri Antoniointervenendo alla kermesse di Forzache si tiene a Palermo. xd6/col3/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

