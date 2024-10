Imiglioridififa.com - FC 25, Sblocca Gnonto e van Ewijk con questi Obiettivi (Basi Squadra)

Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con glilive di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare il Nuovo obiettivo Live dedicato alla EFL () uscito in data 26 ottobre 2024. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon: EFL Numero di incarichi da completare: 4 Premi finale: 1xNon scambiab Inizio 26 ottobre – Scadenza: 26 novembre   1 –  Vincine 6 Cosa fare: Vinci 6 partite in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals) con due giocatori della EFL in campo Premio: 1x 75+ x3 Rare Gold Players Pack Non scambiab. 2 – Giocane 10 Cosa fare: Gioca 10 gol partite in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals) con due giocatori della EFL Premio: Milan vanNon scambiab.