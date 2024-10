Dilei.it - Efficacia, sensorialità, etica: la filosofia di Patyka

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di sabato 26 ottobre 2024). Come si traducono nella pratica del brand? Sono tre pilastri fondamentali delladi. Questi valori si traducono in prodotti dalle formulazioni avanzate che uniscono alta performance e rispetto per la pelle e per l’ambiente. L’deriva dall’utilizzo di principi attivi botanici e biotecnologici ad alta concentrazione, scelti per garantire risultati visibili e duraturi. Lasi riflette nelle texture vellutate (nonostante non contengano siliconi) e nelle fragranze delicate dei trattamenti, che rendono ogni routine di bellezza un momento di puro piacere. Infine, l’si manifesta nell’uso di ingredienti biologici certificati e nella costante attenzione alla sostenibilità e alla biodiversità.