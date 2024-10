Dove vedere Inter-Juventus in tv e streaming: le probabili formazioni (Di sabato 26 ottobre 2024) Una sfida sempre attesissima, quella tra Inter e Juventus. Nerazzurri e bianconeri, rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica e separate l'una dall'altra da appena un punto, si affronteranno domenica 27 ottobre alle 18 a San Siro nella gara valevole per la nona giornata di serie A Europa.today.it - Dove vedere Inter-Juventus in tv e streaming: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una sfida sempre attesissima, quella tra. Nerazzurri e bianconeri, rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica e separate l'una dall'altra da appena un punto, si affronteranno domenica 27 ottobre alle 18 a San Siro nella gara valevole per la nona giornata di serie A

DIRETTA | Inter-Juventus - la conferenza di Thiago Motta : seguila LIVE - Le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia di Inter-Juventus, sfida di San Siro, valevole per la nona giornata di Serie A E’ giornata di vigilia per la Juventus di Thiago Motta. I bianconeri, reduci dal ko in Champions ... (Calciomercato.it)

LIVE – Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus - Thiago Motta protagonista della conferenza stampa di vigilia di Inter-Juventus. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 11:30. Un’ora dopo toccherà a Simone Inzaghi. CONFERENZA THIAGO MOTTA – PAGINA IN ... (Inter-news.it)

Palmeri : «Inter-Juventus? Da qui l’anti-Napoli! Prevedo questo» - A parlare di Inter-Juventus, match in programma domani alle 18, Tancredi Palmeri. Il collega analizza il derby d’Italia, che si giocherà a San Siro. ANTI NAPOLI – Nel suo editoriale su Sportitalia.it, Tancredi Palmeri presenta la partita di domani: ... (Inter-news.it)

Con il Lecce si può e si deve approfittare! Conte pronto a sfruttare un eventuale passo falso di Inter o Juventus? - Conte cambia l’attacco del Napoli col Lecce: è pronto a sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Juventus per la vetta della classifica. Il Napoli si prepara a vivere un momento cruciale con l’avvento della nona giornata di campionato, con la sfida ... (Napolipiu.com)