Cybersecurity e Antimafia Melillo | La nuova legge potenzia le indagini sui reati informatici

(LaPresse) "Non è nemmeno un anno da quando è stata emanata la legge che ha equiparato la disciplina processuale delle indagini sui reati informatici a quella dei procedimenti per mafia o terrorismo. Solo dal luglio scorso, quindi, gli uffici sono dotati di strumenti efficaci. L'indagine dei Carabinieri di Varese, per gran parte del suo svolgimento, è stata supportata da una grande capacità di impiego di tecniche investigative sofisticate, che hanno consentito di anticipare gli scenari investigativi aperti dallo scorso luglio.

