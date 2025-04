Marche parte il corso per 160 medici di medicina generale

corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2025-2028, con borsa di studio. Saranno ammessi al corso triennale complessivamente 160 medici. Le borse di studio sono così finanziate: 47 con risorse del Fondo Sanitario Nazionale destinato alla formazione specifica in medicina generale; 113 con ulteriori risorse messe a disposizione dalla Regione a carico del bilancio regionale 2025/2027. “Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo voluto investire risorse per la formazione di nuovi medici, ci siamo chiesti cosa potesse fare la Regione per incentivare opportunità di specializzazione per giovani laureati, un impegno concreto per garantire un sistema sanitario regionale capace di rispondere alle esigenze dei cittadini – sottolinea il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli –. Lapresse.it - Marche, parte il corso per 160 medici di medicina generale Leggi su Lapresse.it Attivato iltriennale di formazione specifica innarelativo agli anni 2025-2028, con borsa di studio. Saranno ammessi altriennale complessivamente 160. Le borse di studio sono così finanziate: 47 con risorse del Fondo Sanitario Nazionale destinato alla formazione specifica inna; 113 con ulteriori risorse messe a disposizione dalla Regione a carico del bilancio regionale 2025/2027. “Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo voluto investire risorse per la formazione di nuovi, ci siamo chiesti cosa potesse fare la Regione per incentivare opportunità di specializzazione per giovani laureati, un impegno concreto per garantire un sistema sanitario regionale capace di rispondere alle esigenze dei cittadini – sottolinea il presidente della RegioneFrancesco Acquaroli –.

