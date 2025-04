Maltempo in Toscana | Governo dichiara lo stato d’emergenza Musumeci | Pronti 63 milioni

dichiarazioni di stato di emergenza nazionale sono state proposte dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e deliberate dal Governo Meloni: per le alluvioni del 14 marzo e per quelle del 12 febbraio 2025L'articolo Maltempo in Toscana: Governo dichiara lo stato d’emergenza. Musumeci: “Pronti 63 milioni” proviene da Firenze Post. .com - Maltempo in Toscana: Governo dichiara lo stato d’emergenza. Musumeci: “Pronti 63 milioni” Leggi su .com Duezioni didi emergenza nazionale sono state proposte dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nelloe deliberate dalMeloni: per le alluvioni del 14 marzo e per quelle del 12 febbraio 2025L'articoloinlo: “63” proviene da Firenze Post.

Maltempo, doppio stato di emergenza in Toscana: risorse per oltre 63 milioni - Due dichiarazioni di stato di emergenza nazionale sono state proposte dal ministro Musumeci e deliberate dal governo Meloni. La prima a seguito dell’ondata di maltempo del 14 marzo 2025, la seconda pe ... (lanazione.it)

Violenta ondata maltempo in Toscana, Giani dichiara stato di emergenza regionale - Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, dichiarata lo stato di emergenza regionale dopo il forte maltempo, con aree alluvionate, che ha colpito nei giorni scorsi la Toscana. Giani nei giorni ... (msn.com)

Toscana chiede stato di emergenza per danni da maltempo nel Mugello - "I territori non possono essere lasciati soli". La Toscana torna a chiedere al governo di dichiarare lo stato di emergenza nazionale per i danni causati dal maltempo. In particolare la richiesta ... (lanazione.it)