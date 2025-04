Ilrestodelcarlino.it - Antonio Caprarica e la visita a Ravenna: “Meta insolita, Carlo voleva stupire. William? È il futuro”

, 9 aprile 2025 – Considerato il massimo esperto della Royal Family britannica, l’ex popolarissimo corrispondente Rai da Londra,, è di casa adove torna una volta all’anno per presentare l’ultimo libro uscito. Proprio nei giorni scorsi è stato protagonista di una conferenza promossa nell’ex capitale bizantina dall’Associazione Culturale Italo-britannica sulle ‘special relationship’ tra Italia e Gran Bretagna. Sarà il primo viaggio in Italia die Camilla insieme. Si aspettava la scelta di, come tappa dopo Roma? "Sinceramente no perché, pur essendodi tanti appassionati d’arte,è meno nota al grande pubblico internazionale che spesso si limita a Roma, Firenze e Venezia. Ma in realtà la scelta diventa più comprensibile se si considera la solida formazione classica di, uomo di eccezionale cultura e particolarmente legato all’Italia, e il suo desiderio die condividere con la moglie i suoi interessi".