Oasport.it - Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari va in semifinale. Brixia conquista la salvezza

Serata da sentenze nel massimo campionato italianodi, con in programma gara-3 dellaplayoff tra Tortona e Sandi, mentre per i playout sono scese in campo Dinamo Sassari eBrescia per gara-2 della prima. Ecco come è andata.Iniziamo con la lotta per non retrocedere, dove le sarde erano obbligate a vincere per portare laa gara-3 e non essere obbligate a sfidare l’Alpo per salvarsi. Per Brescia, invece, l’occasione fuori casa di chiudere il discorso e la stagione salvandosi. Parte meglio Tortona, che nella prima metà del primo quarto fa la partita, tocca il +5, ma nella seconda parte del primo periodo si fa prima rimontare e poi superare da Brescia che va al primo stop sul +5. Ma, ancora una volta, sono le padrone di casa a partire meglio e ricucire il gap a inizio secondo quarto e si lotta punto a punto, andando al riposo con laavanti 38-40.