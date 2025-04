Notizieaudaci.it - Festival di Sanremo, il Comune non fa marcia indietro: pubblicato bando per nuovo partner

Ildihamercoledì 9 aprile la manifestazione di interesse per individuare ilincaricato di organizzare e trasmettere in chiaro ildella Canzone Italiana per le edizioni 2026, 2027 e 2028, con possibilità di proroga fino al 2030. Ildiha dato il via alla procedura in due fasiL’atto, firmato dalla dirigente del settore Turismo e Manifestazioni Rita Cuffini, dà avvio a una procedura in due fasi: la prima, selettiva, servirà a individuare i soggetti idonei; la seconda sarà negoziale, per definire i termini della convenzione con il soggetto prescelto. Ilè riservato a operatori audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro, titolari di un canale generalista e con esperienza nell’organizzazione di eventi di rilievo. I progetti dovranno essere presentati entro 40 giorni.