Inter-Roma trasferta vietata a una di fetta tifosi | la decisione della Prefettura

Inter-Roma. La trasferta viene vietata ad alcuni tifosi giallorossi: ecco il perché della decisione della Prefettura di Milano e tutti i dettagli.decisione – Arrivano importanti novità su Inter-Roma, gara della trentaquattresima giornata di Serie A, in programma nel weekend del 26-27 aprile. La Prefettura di Milano ha deciso di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Roma. Secondo il Prefetto Claudio Sgaraglia, infatti, è molto alto e concreto il rischio che la tifoseria nerazzurra e quella giallorossa possano arrivare allo scontro, provocando danni all’ordine e alla sicurezza pubblica.Inter-Roma, trasferta vietata: le motivazione della PrefetturaIL MOTIVO – La scelta di vietare la trasferta a una fetta di tifosi giallorossi per Inter-Roma viene spiegata dal Prefetto di Milano nella nota ufficiale che enuncia le motivazioni: «Sia per il conclamato gemellaggio della tifoseria Interista con quella della Lazio, sia per un astio intrinseco tra le frange più oltranziste di Roma e Inter, costellato di episodi di violenza, in particolare a partire da quanto accaduto il 6 febbraio 2017, in occasione dell’incontro di calcio Inter-Roma». Inter-news.it - Inter-Roma, trasferta vietata a una di fetta tifosi: la decisione della Prefettura Leggi su Inter-news.it Alla fine di aprile è in programma. Lavienead alcunigiallorossi: ecco il perchédi Milano e tutti i dettagli.– Arrivano importanti novità su, garatrentaquattresima giornata di Serie A, in programma nel weekend del 26-27 aprile. Ladi Milano ha deciso di vietare la vendita dei biglietti airesidenti nella provincia di. Secondo il Prefetto Claudio Sgaraglia, infatti, è molto alto e concreto il rischio che la tifoseria nerazzurra e quella giallorossa possano arrivare allo scontro, provocando danni all’ordine e alla sicurezza pubblica.: le motivazioneIL MOTIVO – La scelta di vietare laa unadigiallorossi perviene spiegata dal Prefetto di Milano nella nota ufficiale che enuncia le motivazioni: «Sia per il conclamato gemellaggiotifoseriaista con quellaLazio, sia per un astio intrinseco tra le frange più oltranziste di, costellato di episodi di violenza, in particolare a partire da quanto accaduto il 6 febbraio 2017, in occasione dell’incontro di calcio».

Inter-Roma, il prefetto di Milano vieta la trasferta ai tifosi giallorossi residenti nella provincia della Cap. Inter-Roma, trasferta vietata ai romanisti: il motivo e cosa sta succedendo. Inter-Roma senza tifosi giallorossi: vietata la trasferta ai residenti nella Provincia di Roma. Inter-Roma, trasferta vietata ai tifosi giallorossi: la nota del Prefetto. Trasferta vietata a residenti provincia Roma per sfida a Inter. Inter-Roma, trasferta vietata ai residenti nella provincia di Roma. Ne parlano su altre fonti

Inter-Roma, trasferta vietata ai romanisti: il motivo e cosa sta succedendo - Il Prefetto di Milano decide che i residenti nella Capitale non potranno acquistare i biglietti per San Siro: "Elevati profili di rischio". Ma non c'entra solo la partita contro i nerazzurri ... (corrieredellosport.it)

Inter-Roma, il prefetto di Milano vieta la trasferta ai tifosi giallorossi residenti nella provincia della Capitale: «Rischio scontri» - I residenti nella provincia di Roma non potranno acquistare i biglietti per la partita Inter-Roma del prossimo 27 aprile. Lo ha deciso il prefetto di ... (msn.com)

Inter-Roma proibita ai tifosi ospiti: la decisione del Prefetto di Milano - In occasione di Inter-Roma, gara in programma allo stadio Meazza di Milano il 27 aprile 2025, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, viste le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza ... (tuttosport.com)