La Francia potrebbe riconoscere la Palestina a giugno L’annuncio di Macron | È la cosa giusta Ci sono altri Paesi pronti a farlo

Lariconoscerà presto uno Stato palestinese. Probabilmente il prossimo. Ad annunciarlo è stato il presidente francese Emmanuel, indicando come orizzonte temporale una conferenza che lacopresiederà con l’Arabia Saudita proprio sulla, in programma fra due mesi a New York. «Non lo farò per compiacere questa o quella persona – ha chiarito l’inquilino dell’Eliseo in un’intervista al canale televisivo France 5 – ma perché è giusto». «Dobbiamo procedere verso il riconoscimento, e lo faremo nei prossimi mesi. Il nostro obiettivo è presiedere questa conferenza con l’Arabia Saudita a, dove potremmo finalizzare questo movimento di riconoscimento reciproco da parte di più parti».Iche riconoscono lacome StatoLasi unirebbe così aglidel mondo, che riconoscono lacome entità sovrana.