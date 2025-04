Terzo mandato addio sogni di gloria ter per De Luca | per la Consulta è incostituzionale Lo sceriffo non ci sta | tesi strampalata

Terzo mandato per il governatore De Luca. La Corte Costituzionale accoglie il ricorso del governo e dichiara incostituzionale la legge regionale che puntava a concedere il tris ai presidenti di Regione, bocciando in pieno la norma targata Campania. Una sentenza attesa, netta, che riafferma un principio chiaro: le regole non si riscrivono a uso e consumo dei singoli. E che stabilisce al di là di ogni ragionevole dubbio che è incostituzionale la legge della regione Campania che consente al presidente della giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un Terzo. Il verdetto della Consulta, che affonda il tentativo di prolungamento del regno deluchiano, rappresenta anche un monito: la Costituzione non si interpreta a piacimento, soprattutto quando in ballo c’è la democrazia e il principio dell’alternanza. Secoloditalia.it - Terzo mandato, addio sogni di gloria (ter) per De Luca: per la Consulta è incostituzionale. Lo sceriffo non ci sta: tesi strampalata Leggi su Secoloditalia.it Cala il sipario sul sogno (o incubo, a seconda dei punti di vista) delper il governatore De. La Corte Costituzionale accoglie il ricorso del governo e dichiarala legge regionale che puntava a concedere il tris ai presidenti di Regione, bocciando in pieno la norma targata Campania. Una sentenza attesa, netta, che riafferma un principio chiaro: le regole non si riscrivono a uso e consumo dei singoli. E che stabilisce al di là di ogni ragionevole dubbio che èla legge della regione Campania che consente al presidente della giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un. Il verdetto della, che affonda il tentativo di prolungamento del regno deluchiano, rappresenta anche un monito: la Costituzione non si interpreta a piacimento, soprattutto quando in ballo c’è la democrazia e il principio dell’alternanza.

