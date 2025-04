Rampulla stupito | Potevo pensare tutto tranne che Tudor diventasse allenatore Ha dimostrato che ci sa fare Se li riconfermerei alla Juve? Dico questo

L'ex portiere della Juve Rampulla ha parlato a Juventibus per analizzare l'arrivo sulla panchina bianconera di Tudor.

PAROLE – «Ho giocato con Igor. Io Potevo pensare tutto tranne che Igor diventasse allenatore, invece ha dimostrato che ci sa fare, è uno di polso e ha le idee chiare, e sono contento per lui. È uno che conosce l'ambiente, sa cosa vuol dire vincere. Ho notato un diverso approccio alla partita: si cerca più la verticalizzazione. Il gioco del calcio è uno soltanto: devi fare gol. Con Motta ci mettevamo troppo tempo ad arrivare lì: tieni la palla 80 minuti, poi stringi e non fai niente. Però non mi piace che la Juventus cambi allenatore in corsa».

