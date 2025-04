Luca Zingaretti su Re Carlo scherza | Abbiamo parlato della Roma

della visita di Stato di Re Carlo III a Roma, Luca Zingaretti ha condiviso le sue impressioni su un incontro che, oltre a celebrare il teatro e la cultura, ha acceso i riflettori su una figura che l’attore ha definito senza esitazioni “un gran bel personaggio”. La star di Montalbano ha anche scherzato sul fatto che lui e il sovrano abbiano parlato della Roma “perché anche lui tifa la Roma”Luca Zingaretti, Mattarella, Re Carlo III e Margherita Buy – fonte il Corriere dello SportZingaretti,visibilmente colpito dalla semplicità e dall’umanità dell’incontro con il sovrano britannico, ha detto ai giornalisti che è stata “una bellissima mattinata”. L’evento si è svolto presso l’ex Mattatoio di Testaccio, a Roma, dove re Carlo III — accompagnato dal presidente Sergio Mattarella — ha assistito a una performance teatrale dell’Otello di Shakespeare, portata in scena dagli studenti dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, di cui Zingaretti stesso è un ex allievo. Cinemaserietv.it - Luca Zingaretti su Re Carlo scherza: “Abbiamo parlato della Roma” Leggi su Cinemaserietv.it In occasionevisita di Stato di ReIII aha condiviso le sue impressioni su un incontro che, oltre a celebrare il teatro e la cultura, ha acceso i riflettori su una figura che l’attore ha definito senza esitazioni “un gran bel personaggio”. La star di Montalbano ha ancheto sul fatto che lui e il sovrano abbiano“perché anche lui tifa la, Mattarella, ReIII e Margherita Buy – fonte il Corriere dello Sport,visibilmente colpito dalla semplicità e dall’umanità dell’incontro con il sovrano britannico, ha detto ai giornalisti che è stata “una bellissima mattinata”. L’evento si è svolto presso l’ex Mattatoio di Testaccio, a, dove reIII — accompagnato dal presidente Sergio Mattarella — ha assistito a una performance teatrale dell’Otello di Shakespeare, portata in scena dagli studenti dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, di cuistesso è un ex allievo.

