Barcellona con un piede e mezzo in semifinale! Dortmund massacrato

Barcellona ritrova i fasti del grande calcio europeo e lo fa nel miglior modo possibile: con una prova autoritaria e dominante, travolgendo 4-0 il Borussia Dortmund nell’andata dei quarti di finale di Champions League. VERSO LA semifinale – Una serata perfetta per gli uomini di Hansi Flick, che mettono una seria ipoteca sul passaggio in semifinale in vista del ritorno in Germania, al Signal Iduna Park. I blaugrana partono subito con il piede sull’acceleratore, schiacciando i tedeschi nella propria metà campo e costringendoli a difendersi con ordine. Il gol che sblocca la gara arriva al 25’: è Raphinha a farsi trovare pronto sul secondo palo dopo una serie di rimpalli in area, firmando l’1-0 con un tocco ravvicinato. Il Dortmund prova a reagire e avrebbe anche l’occasione per pareggiare, ma Guirassy, solo davanti a Ter Stegen, calcia incredibilmente a lato. Inter-news.it - Barcellona con un piede e mezzo in semifinale! Dortmund massacrato Leggi su Inter-news.it Ilritrova i fasti del grande calcio europeo e lo fa nel miglior modo possibile: con una prova autoritaria e dominante, travolgendo 4-0 il Borussianell’andata dei quarti di finale di Champions League. VERSO LA– Una serata perfetta per gli uomini di Hansi Flick, che mettono una seria ipoteca sul passaggio inin vista del ritorno in Germania, al Signal Iduna Park. I blaugrana partono subito con ilsull’acceleratore, schiacciando i tedeschi nella propria metà campo e costringendoli a difendersi con ordine. Il gol che sblocca la gara arriva al 25’: è Raphinha a farsi trovare pronto sul secondo palo dopo una serie di rimpalli in area, firmando l’1-0 con un tocco ravvicinato. Ilprova a reagire e avrebbe anche l’occasione per pareggiare, ma Guirassy, solo davanti a Ter Stegen, calcia incredibilmente a lato.

