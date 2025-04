Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 1-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Zhu trascina le venete nel terzo set, 20-25

2-2 Mano out Alsmeier da zona 420-25 Vincente il pallonetto di Zhu da zona 4! Calata l'efficacia in attacco die in particolare di Tolok ene approfitta per portarsi avanti 1-220-24 Vincente Ishikawa da zona 419-24 Errore al servizio19-23 Out Haak da zona 218-23 Diagonale stretta di Tolok da zona 217-23 Out Ishikawa da zona 417-22 Errore al servizio16-22 Diagonale stretta di Haak da zona 216-21 Muroooooooooooooooooo Zhuuuuuuuuuuuuuuuuu16-20 La slash di Zhu16-19 Zhu da zona 4 sulle mani del muro16-18 Altra azione lunghissima, meno spettacolare delle precedenti, chiude Haak con una diagonale stretta da zona 216-17 Errore al servizio15-17 Mano out Gabi da zona 415-16 Errore al servizio15-15 Primo tempo Bonifacio14-15 Errore al servizio14-14 Diagonale di Alsmeier da zona 413-14 Parallela di Zhu staccata da rete da zona 413-13 Tolooooooooooooook mano out a chiudere un'azione infinita!12-13 Diagonale di Tolok da seconda linea11-13 Errore al servizio11-12 Errore al servizio10-12 Parallela di Haak da zona 210-11 Invasione aerea Zhu9-11 Murooooooooooooooooo Haaaaaaaaaaaak9-10 Primo tempo Fahr9-9 Tolooooooooooooook sulle mani del muro da zona 28-9 Mano out Alsmeier da zona 27-9 Pipe di Zhu7-8 Primo tempo Bonifacio6-8 Errore al servizio6-7 Out Haak in pipe.