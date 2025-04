Ranking UEFA aggiornato il quinto posto per l’Italia si complica dopo la vittoria del Barcellona | tutti i dettagli

Ranking UEFA aggiornato, quinto posto ancora possibile per l'Italia? tutti gli aggiornamenti dopo i quarti d'andata di ChampionsLa Spagna torna a segnare un'importante distanza con l'Italia grazie alla vittoria del Barcellona contro il Borussia Dortmund. I blaugrana rimediano all'insuccesso del Real Madrid e per le speranze dell'Italia (e anche della Juve) saranno importantissime le partite di Europa League e Conference. Solo i club italiani e spagnoli possono sperare nel quinto posto nella prossima Champions League.INGHILTERRA 24.536 (5/7) ARITMETICO SPAGNA 21.963 (4/7) ITALIA 20.187 (3/8)

