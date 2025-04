Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Faremo accordi con tutti. Ora il mercato è bellissimo”. E il Nasdaq chiude a + 12%

Altra giornata di passione sui mercati, con repentini sbalzi di umori e quotazioni dettati dalle imprevedibili esternazioni del presidente statunitense Donald. In Asia Tokyocon un calo del 4%, nel giorno in cui entrano in vigore i dazi del 104% sui prodotti importati negli Usa dalla Cina e con Pechino che ribadisce la linea dura ed alza le sue tariffe reciproche dal 34 all’84%. In sofferenza l’apertura delle borse europee, la debolezza perdura per tutta la giornata. Le tensioni si fanno sentire persino suldei titoli di Stato statunitensi (Treasury), uno dei più liquidi al mondo e, tradizionalmente, asset su cui si rifugiano gli investitori nelle fasi di maggiore incertezza e volatilità. La Cina è, dopo il Giappone, il primo possessore al mondo di bond sovrani statunitensi, con un controvalore di quasi 800 miliardi di dollari.