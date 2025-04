Kvaratskhelia gollasso in Champions ci vogliono venti Neres per fare mezzo Kvara – VIDEO

Kvaratskhelia gollasso in Champions (ci vogliono venti Neres per fare mezzo Kvara).Kvaratskhelia illumina il Parco dei Principi in Champions League. Il georgiano ha segnato un gol semplicemente straordinario. Dalla sua fascia con la sua andatura, ha fintato di accentrarsi per il tiro a giro, invece ha sterzato, è andato sul primo palo e di sinistro ha fatto partire una fucilata di cui il Dibu Martinez ha solo sentito il fischio. Ha segnato il gol del 2-1, della rimonta completata del Psg sull’Aston Villa ma c’è ancora tanto da giocare. E infatti è finita 3-1.Ora però vorremmo dedicare due paroline a quei tifosi del Napoli che si ostinano a inserire nella stessa frase Kvaratskhelia e Neres che è un buon giocatore ma non è nemmeno lontanamente paragonabile al campione che ha contribuito in maniera determinante alla conquista del primo scudetto post-maradoniano. Ilnapolista.it - Kvaratskhelia gollasso in Champions (ci vogliono venti Neres per fare mezzo Kvara) – VIDEO Leggi su Ilnapolista.it in(ciper).illumina il Parco dei Principi inLeague. Il georgiano ha segnato un gol semplicemente straordinario. Dalla sua fascia con la sua andatura, ha fintato di accentrarsi per il tiro a giro, invece ha sterzato, è andato sul primo palo e di sinistro ha fatto partire una fucilata di cui il Dibu Martinez ha solo sentito il fischio. Ha segnato il gol del 2-1, della rimonta completata del Psg sull’Aston Villa ma c’è ancora tanto da giocare. E infatti è finita 3-1.Ora però vorremmo dedicare due paroline a quei tifosi del Napoli che si ostinano a inserire nella stessa fraseche è un buon giocatore ma non è nemmeno lontanamente paragonabile al campione che ha contribuito in maniera determinante alla conquista del primo scudetto post-maradoniano.

Kvaratskhelia gollasso in Campions (ci vogliono venti Neres per fare mezzo Kvara) - Kvaratskhelia illumina il Parco dei Principi. Accusare Conte perché non fa giocare Pincopallo oppure Tizio&caio è semplicemente ridicolo ... (ilnapolista.it)

Kvaratskhelia show in Psg-Aston Villa, chi è: le origini, la moglie, il figlio. L'ex Napoli decisivo in Champions - “Da quale pianeta vieni?" Era il 1986 e il cantore Victor Hugo Morales di rivolegeva così a Diego Armando Maradona dopo aver assistito al gol più bello della storia ... (msn.com)

Kvaratskhelia che gol! Il Psg ribalta il match di Champions League contro l’Aston Villa! – VIDEO - Kvaratskhelia che gran gol dell’ex Napoli! Il Psg ribalta la partita di Champions League contro l’Aston Villa! – VIDEO Khvicha Kvaratskhelia, ex stella del Napoli, ha illuminato la partita di Champion ... (calcionews24.com)