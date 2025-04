Consulta | De Luca non potrà fare il terzo mandato Lui | La legge non è uguale per tutti Nemmeno Zaia potrà ricandidarsi

Niente terzo mandato. La Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge regionale che avrebbe consentito a Vincenzo De Luca di tentare la terza volta alla presidenza della Regione. La decisione chiude anche la porta ad un ulteriore possibile mandato per il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e per altri governatori uscenti. Dura la reazione del governatore campano.

