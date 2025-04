Mondiali Giovani e Cadetti di Scherma splende d’argento l’Italia della sciabola maschile a squadre

Leggi su Ilfaroonline.it

Wuxi –nella gara ache ha chiuso il programma di specialità al Mondiale“Wuxi 2025”. Il quartetto formato dai tre fratelli Edoardo, Valerio e Leonardo Reale insieme a Cosimo Bertini ha chiuso con uno splendido secondo posto, superato soltanto in finale dalla corazzata Stati Uniti d’America (nel team a stelle e strisce due atleti olimpici), al termine di una gara vibrante, bellissima e ricca di emozioni.Il cammino strepitoso degli azzurrini è iniziato con il successo nel tabellone da 32 sul Belgio per 45-29. Assalto batticuore, poi, negli ottavi di finale contro l’Egitto in cui glitori italiani hanno piazzato un’incredibile rimonta: sotto 40-44, Edo Reale ha reagito al parziale negativo che aveva accusato e con cinque stoccate consecutive ha chiuso sul 45-44, regalando il successo ai ragazzi condotti in panchina dai maestri Sorin Radoi – referente Under 20 del CTAndrea Terenzio – e Gianluca Filippi.