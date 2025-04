Lopinionista.it - Montecitorio, question time con i ministri Ciriani e Schillaci

OrazioROMA – Si svolgerà oggi, 9 aprile, alle ore 16.30 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, risponderà a un’interrogazione sull’applicazione del segreto di Stato (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP).Il ministro della Salute, Orazio, risponderà a un’interrogazione sulle iniziative volte a scongiurare la distrazione di risorse finanziarie destinate alla tutela della salute e alle prestazioni sociali per invesnti in ambito militare (Quartini – M5S).L'articolocon iL'Opinionista.