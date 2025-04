Dilei.it - Vittoria di Svezia rompe gli schemi, la jumpsuit floreale da copiare

Leggi su Dilei.it

disi trova in viaggio in Nigeria per promuovere la collaborazione tra la sua patria e lo stato africano. Il viaggio ufficiale della futura Regina del paese scandinavo avrà una durata di tre giorni, che saranno caratterizzati da un’agenda ricca di appuntamenti. Dopo una prima giornata dedicata principalmente ai saluti istituzionali, visto che la Principessa ha incontrato il Vicepresidente e il Ministro degli Esteri della Nigeria, nella sua seconda e terza tappa nigerianadiha incontrato ben 40 aziende che hanno legami commerciali con il suo paese.Per queste giornate piene di appuntamenti importanti, la futura Regina ha indossato dei look coloratissimi, ma sempre eleganti. Tra tutti ha spiccato una meravigliosacon dettagli floreali.di, il look dadiha intrapreso un viaggio di stato in Nigeria e, appena, atterrata in suolo straniero, si è mostrata in pubblico con un abito con stampe floreali, ma dalla colorazione troppo chiara.