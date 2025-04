Alessandra Mastronardi sull’assenza ai funerali di Antonello Fassari | “Momento delicato Il nostro rapporto era intimo”

Alessandra Mastronardi è intervenuta sui social per rispondere agli utenti che l'hanno insultata per non aver partecipato ai funerali di Antonello Fassari. "Le vostre offese mi lasciano senza parole" ha dichiarato l'attrice. "Il mio rapporto con Antonello e con ogni singolo membro del cast dei Cesaroni è una cosa di esclusiva intimità", le parole. Leggi su Fanpage.it è intervenuta sui social per rispondere agli utenti che l'hanno insultata per non aver partecipato aidi. "Le vostre offese mi lasciano senza parole" ha dichiarato l'attrice. "Il miocone con ogni singolo membro del cast dei Cesaroni è una cosa di esclusiva intimità", le parole.

