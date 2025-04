Lapresse.it - Dazi, Trump: “Pausa di 90 giorni per chi non ha varato contromisure”. Per la Cina salgono al 125%

di 90aireciproci, con un’aliquota solamente del 10%, per gli “oltre 75 Paesi” che hanno contattato gli Stati Uniti e che non hanno risposto alle tariffe Usa, mentre per i prodotti provenienti dalla“con effetto immediato” al, in un’ulteriore escalation della guerra commerciale in corso con Pechino. Donaldtorna a sferzare i mercati globali, dopo ientrati in vigore alla mezzanotte di martedì con aliquote del 104% sui prodotti provenienti dalla, del 20% sull’Unione europea, del 24% sul Giappone e del 25% sulla Corea del Sud. Solo per elencare i principali bersagli della guerra commerciale scatenata dal presidente Usa. Pechino ha risposto con un ulteriore aumento all’84% delle tariffe sui beni provenienti dagli Stati Uniti. Bruxelles, dopodi cautela, ha deciso di introdurre in tre fasi, a partire dal 15 aprile, tariffe del 25% su una vasta gamma di prodotti made in Usa.