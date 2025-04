Internews24.com - Menez consiglia il Milan: «Hanno sbagliato qualche scelta, dovrebbero vedere cosa ha costruito l’Inter!»

di RedazioneL’ex attaccante die Roma, Jeremy, analizza il momento delle due squadre e dà un consiglio ai rossoneriIntervistato dal Corriere dello Sport, l’ex attaccante di Roma,, Reggina e Bari tra le altre, Jeremy, ha analizzato il momento della stagione che stanno vivendo il club giallorossi di Claudio Ranieri e quello rossonero si Sergio Conceicao. Soffermandosi sul Diavolo, l’ex calciatore francese dà un consiglio prendendo come esempio positivo quanto fatto dalnegli ultimi anni. Stagione certamente deludente per i rossoneri, i quali sono rimasti in corsa solo per la Coppa Italia, dove tra due settimane sfideranno proprio i cugini nerazzurri per la semifinale di ritorno.SUL MOMENTO DELLA ROMA E SU QUELLO DEL– «Sì, ma la Roma mi sembra abbia messo tutto in ordine, c’è equilibrio.