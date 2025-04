Champions gol magnifico di Kvara col PSG | che prodezza

Kvaratskhelia ha segnato un bellissimo con gol in PSG-Aston Villa. Il Napoli di Antonio Conte continua ad essere in piena lotta per lo scudetto. Dopo il pari di Bologna, infatti, gli azzurri continuano ad avere solo tre punti di svantaggio dall'Inter di Simone Inzaghi.Il pari rimediato dai nerazzurri contro il Parma, di fatto, hanno permesso al Napoli di restare comunque vicino alla vetta della classifica. Tuttavia, tra le fila partenopee c'è sempre il rammarico di fare questa lotta scudetto senza Khvicha Kvaratskhelia. Proprio quest'ultimo, tra l'altro, è stato autore di una bellissima rete questa sera.PSG-Aston Villa, che gol pazzesco di KvaratskheliaDopo aver vinto il campionato francese, infatti, il PSG sta giocando in questi minuti l'andata del quarto di finale di Champios League contro l'Aston Villa di Unai Emery.

Voto 10 in pagella dall'Équipe, solo in undici ce l'hanno fatta. Il Diavolo di Giroud manda all'inferno il Napoli di Champions. Champions, gol magnifico di Kvara col PSG: che prodezza.

