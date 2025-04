Mattarella | impegno di Gb e Ue a tutela ordine internazionale dà fiducia

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 apr. (askanews) – “Rappresenta elemento divedere confermato il chiaro e convintodi Londra insieme ai partner europei nelladell’”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Italiana Sergioal brindisi in occasione del Pranzo di Stato in onore di Re Carlo III e della Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Il capo dello Stato ha sottolineato “l’importanza della solidarietà tra Paesi che condividono i valori della libertà e della democrazia, il rispetto dei diritti umani e civili, i diritti dei popoli, l’aspirazione alla pace, il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, il valore della cooperazione e del dialogo come strumenti principali nelle relazioni internazionali”.