Malagò | Una donna al Coni? I tempi sono maturi

Giovanni, ospite a Bologna delEmilia-Romagna presieduto da Andrea Dondi per la consegna delle benemerenze nazionali a dirigenti e società sportive, ha parlato delle prossime elezioni dele del consiglio straordinario convocato per lunedì 14 aprile, nel qualeattese comunicazioni importanti da parte del numero 1. «Che cosa succederà? C’è un ordine del giorno importante, cianche un po’ di notizie su agenda e grandi eventi sportivi chein preparazione, giochi olimpici, giochi giovanili, giochi del Mediterraneo. Poi se c’è qualche altra cosa è corretto che magari ce la raccontiamo, per rispetto, nei lavori del Consiglio. Anche se al suo posto, se fossi stato un giornalista, anche io avrei fatto questa domanda», ha risposto, prima di confermare una posizione molto d’attualità.