Uccide il marito e nasconde il corpo in giardino | condannata a 22 anni di carcere in Regno Unito

Regno Unito, è stata condannata all’ergastolo per l’omicidio del marito, accoltellato, strangolato e sepolto in giardino. Per giorni ha cercato di depistare le indagini, fingendo che fosse partito per l’Arabia Saudita. L’uomo subiva da anni abusi e violenze domestiche. Leggi su Fanpage.it Una 50enne di Canterbury, in, è stataall’ergastolo per l’omicidio del, accoltellato, strangolato e sepolto in. Per giorni ha cercato di depistare le indagini, fingendo che fosse partito per l’Arabia Saudita. L’uomo subiva daabusi e violenze domestiche.

