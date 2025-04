Oasport.it - Tiro con l’arco: Matteo Borsani brilla nel ranking round, Nespoli più indietro. Benissimo le squadre del compound azzurro

Leggi su Oasport.it

Dopo la giornata inaugurale riservata solo al, oggi ad Auburndale, in Florida, è toccato agli interpreti delolimpico dedicarsi al. Ecco come sono andate le cose negli Stati Uniti.Il torneo maschile individuale, sulle 72 frecce, vede il francese Baptiste Addis totalizzare lo score più alto con 671 punti. In casa Italiache chiude al 10° posto complessivo con 663 punti, mentre Federico Musolesi e Maurochiudono in 28esima e 32esima piazza con 650 e 645 punti. Azzurri al 7° posto nelper nazioni (1958), nella classifica vinta parzialmente dalla Francia con 1991 punti.Al femminile, invece, la graduatoria ha visto imporsi la tedesca Michelle Kroppen con 664 punti. La teutonica si è rivelata molto precisa, in una rank list con Roberta Di Francesco 27esima (626 punti), Chiara Rebagliati 34esima (618) e Vanessa Landi 37esima (616).