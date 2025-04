L’appello di Bernabé a Lotito | Un ultimo volo di Olimpia per la Lazio e Suor Paola L’ira dei famigliari della religiosa | Inopportuno – Il video

Leggi su Open.online

Nuovo appello di Juan, l’ex falconiere, a Claudioa distanza di mesi dal suo “licenziamento” per aver condiviso sui social le immagini dei risultati dell’intervento al pene a cui si era sottoposto. In unsu Instagram, Bernabè – che sta scontando il “Daspo” ancora barricato nel suo alloggio del centro sportivo di Formello – ha chiesto adi ripensare alla risoluzione del contratto e far, così, tornare l’aquila(simbolo dei tifosi biancocelesti) in occasione del derby di domenica 13 aprile: «Buongiorno Claudio – dice -. Anche se, viste le ultime settimane, non sarà il momento migliore per sentire la mia voce: verso il derby mi trovo a doverti dire questo. Sai che il rendimentoin casa è calato e la casualità vuole che sia calato da quandonon vola più», afferma l’ex falconiere.