Notizieaudaci.it - L’evoluzione della legislazione sulle slot machine in Italia: cambiamenti chiave e implicazioni

Leggi su Notizieaudaci.it

Il panorama legislativono riguardante leha attraversato profondinegli ultimi decenni. Da un settore poco regolamentato a un sistema altamente controllato, questa evoluzione riflette sia preoccupazioni sociali che interessi economici. Ogni modifica normativa ha portato con sé conseguenze significative non solo per gli operatori, ma anche per i giocatori e la società nel suo complesso.Dalle origini alla prima regolamentazioneLe primeinfecero la loro comparsa negli anni ‘50, ma per decenni rimasero in una zona grigia dal punto di vista legale. Ricordo ancora i racconti di mio nonnoprime “macchinette” nei bar di provincia, considerate più un passatempo che un vero gioco d’azzardo.Il cambiamento radicale avvenne nel 2003, quando il governono decise di regolamentare ufficialmente il settore.