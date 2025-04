Robert Lewandowski sempre letale per il Borussia alla sua ex squadra ha segnato 29 gol in 28 partite

Robert Lewandowski ha segnato due reti nella goleada con cui il Barcellona ha asfaltato il Borussia all'andata dei quarti. Confermandosi cecchino letale contro il Dortmund: da ex ha segnato 29 reti in 28 partite. Con i 2 gol si prende anche un record assoluto di Champions. Leggi su Fanpage.it hadue reti nella goleada con cui il Barcellona ha asfaltato ilall'andata dei quarti. Confermandosi cecchinocontro il Dortmund: da ex ha29 reti in 28. Con i 2 gol si prende anche un record assoluto di Champions.

Robert Lewandowski sempre letale per il Borussia, alla sua ex squadra ha segnato 29 gol in 28 partite. Focus — Robert Lewandowski. Lewa arriva a 103 gol in Champions, 9 nella attuale edizione. Lewandowski, oggi, è il miglior numero 9 al mondo. La Top 10 degli attaccanti più forti del 21esimo secolo secondo ChatGPT. I 10 migliori attaccanti al mondo: la classifica di FourFourTwo. Ne parlano su altre fonti

Come un vulcano ha cambiato per sempre la carriera di Robert Lewandowski - La storia del calcio è piena di "e se...". Lo sa bene il leggendario Robert Lewandowski, la cui carriera avrebbe potuto essere molto diversa se non fosse intervenuto un disastro naturale. Un percorso ... (sportsunlimitednews.com)

Come un vulcano ha cambiato per sempre la carriera di Robert Lewandowski - Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta ... (msn.com)