Vlahovic Juve il serbo si allontana da Torino? La rivelazione non lascia dubbi | cosa filtra sul futuro dell’attaccante

Il futuro di Dusan Vlahovic sarà lontano da Torino? Molto probabilmente. Tanto dipenderà da quello che accadrà nei prossimi mesi e l'arrivo di Tudor sulla panchina bianconera potrebbe cambiare velocemente gli scenari ma, secondo quanto riportato da Ceccarini a Radio Bianconera, l'attaccante della Juve va verso la cessione.

PAROLE – «Per l'anno prossimo la Juventus cercherà un centrocampista e un grandissimo centravanti. Visto che con Milik si cercherà una risoluzione e Vlahovic va verso la cessione».

Resta incerto il futuro di Vlahovic alla Juventus: le opzioni per l'attaccante serbo. Vlahovic segna e ride dopo il gol con la Serbia e l'esonero di Thiago Motta: "Sono felice". Vlahovic confermato titolare in Roma Juve? L'idea di Tudor. Il CT della Serbia difende Vlahovic e punge la Juve: "Sta ricevendo un trattamento non corretto". Juventus, il ct della Serbia su Vlahovic: "Con me giocherà sempre". Juventus, Vlahovic rinato: gol con la Serbia e con Tudor cambia tutto, ecco perché.

