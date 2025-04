Slitta ancora la riforma dell’istruzione tecnica | il D L 45 2025 rinvia al 2026 2027

riforma dell’istruzione tecnica previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tra promesse e battute d’arresto, continua a vivere fasi alterne. Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 7 aprile 2025, n. 45, il Governo ha ufficializzato l’ennesimo rinvio dell’attuazione della riforma, inizialmente prevista per l’anno scolastico 2024/2025, poi spostata al . Slitta ancora la riforma dell’istruzione tecnica: il D.L. 45/2025 rinvia al 2026/2027 Scuolalink. Scuolalink.it - Slitta ancora la riforma dell’istruzione tecnica: il D.L. 45/2025 rinvia al 2026/2027 Leggi su Scuolalink.it Il percorso diprevisto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tra promesse e battute d’arresto, continua a vivere fasi alterne. Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 7 aprile, n. 45, il Governo ha ufficializzato l’ennesimo rinvio dell’attuazione della, inizialmente prevista per l’anno scolastico 2024/, poi spostata al .la: il D.L. 45/alScuolalink.

Lombardia. Riforma sanitaria, slitta ancora la presentazione in Commissione. Moratti: “Nessun dissidio, andremo veloci” - Girelli: “Maggioranza in difficoltà perché la necessità di riforma ... è ancora avvenuto e la seduta convocata in commissione per il 27 maggio è stata costretta ancora una volta a slittare. (quotidianosanita.it)